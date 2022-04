Je suis Catherine Hugues et je suis dans le réseau Viadéo en tant que dirigeante d'une association socio-culturelle : ADEMOSE pour Association DEs MOts et des SErvices.

J'ai créé cette association en février 2015 pour mettre en place mon propre emploi en tant que dirigeante. D'autres buts viennent prolonger l'action de l'association tel que promouvoir et faciliter la culture française écrite et orale et favoriser le vivre ensemble et la culture pour tous. La grande fonction de l'association sera d'être une bibliothèque pour tous.

Ses objectifs :

- à travers un club de lecture et un service de lecture à domicile : créer du "vivre ensemble" dans une société individualiste, se faire rencontrer des gens de cultures et de générations différentes ;

- à travers un atelier d'écriture, faire émerger la créativité et le besoin de parler qui est dans chacun de nous. Ca sera une oasis de détente et de bien-être, sans jugement, pour se poser et oublier sa violence et une réalité pas toujours très enchantée ;

- à travers des services tels que l'aide administrative, l'aide informatique ou l'aide aux devoirs, promouvoir la culture écrite et orale de la langue française, donner les moyens de maîtriser la langue de notre pays, pour que le français ne soit plus une barrière pour communiquer, pour comprendre et pour vivre pleinement dans sa communauté.



Son site web : associationdesmotsetdesservices.e-monsite.com si vous voulez savoir le détail de ses activités, sa philosophie, ses actions, etc



Ma présence au sein de Viadéo n'est pas la recherche d' emploi mais la recherche d'un réseau de professionnel pour m'aider dans mon travail et pour faire connaître mon association auprès des entreprises de la région grenobloise.





Mes compétences :

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Communication externe

Comptabilité