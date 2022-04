Après une solide formation musicale (CNR de Caen) et théâtrale (cours Charles Dullin), Catherine Hureau se perfectionne en tant que chanteuse avec Isabel Garcisanz et commence rapidement une carrière lyrique. La compagnie Opéra Eclaté lui offre ses premiers rôles.Elle se tourne par ailleurs vers la musique de chambre avec le Chœur de Chambre ACCENTUS (direction Laurence Equilbey) dont elle est membre depuis 1992.



Depuis 1989 elle travaille aussi dans les plus grands théâtres parisiens (Théâtre des Champs Elysées, Opéra National de Paris, Théâtre de Paris Châtelet), et collabore avec des ensembles et des artistes renommés (Chœur de Chambre Les Eléments, la Péniche Opéra, Jean-Claude Pennetier…)



Elle s’intéresse aussi au music hall et participe à de nombreux spectacles. Elle crée en 1997 "Si mon air vous dit quelquechose...", spectacle solo de chansons anciennes, puis un « cabaret » Kurt Weill. Elle aborde le jazz vocal avec Ward Swingle et participe à la création de Grand huit, octuor a capella.



Aujourd'hui, en collaboration avec Sylvie Levard, elle crée l'apéritif-concert "Salon 1900", pour piano et voix, avec des musiques d'Eric Satie et Francis Poulenc, et quelques poèmes de Guillaume Apollinaire...



http://catherine-hureau.fr/



Mes compétences :

Comédienne

Professeur de chant

Chanteuse

Musique classique

Théâtre

Chant