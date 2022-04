Catherine HURTUT

Après avoir effectué mon analyse personnelle, je suis devenue psychanalyste. J'axe ma pratique sur une écoute privilégiée du corps et de ses maux. En effet, comme l'écrit la psychanalyste Alice Miller, "le corps ne ment jamais". Pour qu'une séance fasse effet, il faut qu'elle soit "digérée", c'est pourquoi, la fréquence des séances dépends du temps d'assimilation du travail par le corps. Chaque séance dure en moyenne 45 minutes. Il s'agit d'apprendre à s'écouter, à entendre sa voix intérieure et profonde puis à lui répondre par des actes bons pour soi. Je suis installée à Neuilly-Plaisance dans le 93. Vous pouvez me joindre au 01 43 09 73 89 ou sur mon portable au 06 34 33 65 79. Je peux également vous proposer des séances par Skype, ou venir à votre domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer.



