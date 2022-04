Catherine IGUINIZ

Expérience professionnelle de 19 ans en matière de l'immobilier.facilité d'appproche avec la clientèle et aisance en terme de communication.Je pratique ce métier avec une grande passion,mettant en amont persévérance et détermination.je travaille actuellement sous le statut:agent commercial et souhaite intégrer à nouveau une structure d'agence.Parfaite connaissance du marché immobilier.

Recherche un poste de manager location ou négociatrice vente dans les secteurs du xvième,xviième,viiième,viième,vième arrdt de Paris et Neuilly/seine.



Mes compétences :

Immobilier

Négociation