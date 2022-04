Catherine IM

Commerciale sédentaire dans le secteur aéronautique chez. VISIATIV SOLUTION ( groupe français VISIATIV -400 personnes)

Je suis chargé de vendre auprés de PMI PMI des solutions complétes dans le domaine du PLM et le domaine des outils de calcul et simulation ( Catia V5, Abaqus tous services associés )

Prospection aupres des équipementiers aéronautiques et gestion des leads



Mes compétences :

Organisation