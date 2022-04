Catherine INDEKEU

Economiste, trilingue (FR-ANG-NL), mon activité a trés vite été centrée sur le marketing et la vente de services à l'industrie (bio)pharmaceutique. Tout au long de ma carrière, j'ai approfondi tous les aspects du cycle de vie du médicament, en commençant par le développement clinique, marketing et post brevet, avec une expérience particulière en études de marché, conseil métier, communication et recherche clinique. La création et le lancement de nouveaux services a toujours été ma passion.

Mes attouts : flexibilité et adaptabilité à toute situation, talents de communication et d'organisation, gestion et animation d'équipes, orientée résultats, esprit analytique, capacité de négociation, enthousiaste, dynamique et persévérante.



Mes compétences :

Vente

Gestion de projets

Contrôle financier

Gestion d'équipes

Gestion des ventes

Négociation contrats

Marketing

Communication

Planification stratégique