Catherine IQUILLE

Professeur agrégée en anglais, j’assure les enseignements de deuxième année en anglais des affaires et méthodologie de gestion de projet. De plus, j'accompagne les étudiants dans la définition de leur projet professionnel et l’élaboration de leur projet d’études.



Auteur d'un ouvrage intitulé PPP Mode d'Emploi, j’ai également eu l’opportunité d’animer des séminaires de formation à destination de collègues de nombreux IUT en France, pour la mise en place des modules d’aide à l’élaboration du projet professionnel de l’étudiant.