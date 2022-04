Catherine ITASSE

Bonjour,



Secrétaire médicale de formation, je vous propose de gérer votre standard et votre planning, de rédiger vos comptes rendus... Que ce soit à l'année, pour un remplacement ou encore pour un complément, je vous propose un partenariat de qualité à moindre coût car vous ne supportez aucunes charges sociales !



Ayant travaillé plusieurs années dans l'artisanat je suis consciente du peu de temps dont disposent les entrepreneurs, alors n'hésitez pas à sous traiter vos factures, devis, tableaux, et autres courriers...



Contactez-moi et nous établirons ensemble un devis gratuit au plus proche de vos besoins.