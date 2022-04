Catherine JADEAULT

Vous recherchez une assistante/secrétaire alliant bonne humeur et compétences, je me présente à vous. Mon expérience essentiellement dans le secteur du bâtiment et travaux publics, m'a permis de développer mes capacités, suivi administratif et relationnel avec vigueur et organisation.

Polyvalente, habile en traitement de texte, tableur et navigation internet, élaboration et gestion des plannings et prise de rendez-vous, je souhaite retrouver un poste me permettant d'intégrer une équipe. Tout travail nouveau et varié m'intéresse.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Gestion du courrier

Prospection commerciale

Planification

Accueil physique et téléphonique