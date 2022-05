Sabrina JADAULT

Bonjour à tous!

Je suis en train de créer une agence de services d'aide à domicile pour les personnes âgées sur Poitiers et ses alentours.

Petits-fils est un réseau national d'agences de services à la personne spécialisées dans l'aide à domicile pour les personnes âgées de grande dépendance.

Chez Petits-fils, nous privilégions une relation gagnant-gagnant avec nos employés et nos bénéficiaires : un service haut de gamme, pour le bien-être de nos clients, et des auxiliaires de vie mieux payées, heureuses de venir travailler. Pour cela, nous recrutons les meilleures assistantes de vie !