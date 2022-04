Catherine JAMMES

J’évolue depuis plus de 15 ans dans l’organisation d’événements.



Mes savoir-faire :



La communication corporate représente mon cœur de compétence avec une expertise en conseil en stratégie de communication.



• Analyse des besoins et définition des axes de communication

• Conception de dispositifs spécifiques et préconisation de moyens

• Ecriture des recommandations

• Direction du contenu éditorial (notes stratégiques, structuration et dynamisation des messages, suivi du contenu, préparation des intervenants)

• Animation de réunions de travail avec les dirigeants de grandes entreprises (SNCF, Alstom, E. Leclerc, Bnp Paribas…)



J’associe à cette compétence une forte plus-value en coordination de projets.



• Planification des étapes d’avancée du projet

• Coordination d’équipes pluri-disciplinaires (création, projet, production, logistique, artistique, média, administratif et financier)

• Coordination budgétaire (de quelques centaines de milliers d’euros à plusieurs millions d’euros – 50 millions d’euros cumulés en 15 ans)

• Qualité de suivi de production

• Garant de la relation client



Mes domaines d’intervention :



• Tout format d’événement corporate : des séminaires et ateliers de travail de 100 personnes à des conventions rassemblant 5000 personnes.

• Communication grand public

• Communication BtoB (lancement de produit, salons, congrès)

• Communication presse



Projet personnel / posture entrepreneuriale :



Je suis particulièrement sensible à la notion de « care » et d’attention à l’autre, et particulièrement aux personnes les plus fragiles, les enfants et les personnes âgées.

Je mène depuis quelques mois une étude sur le « vieillir mieux » et le « mieux vivre ensemble » pour un projet de solidarité inter-générationnelle.

J'étudie un modèle entrepreneurial pour développer une société d'aide et d'accompagnement pour les personnes âgées.



Mes compétences :

Rédaction

Gestion de projet

Communication corporate

Management