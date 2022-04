Catherine JAN

Consultante RH, formatrice, Sophrologue, Hypnothérapeute



Je propose des formations pour développer plus de bien-être au travail en développant une meilleure connaissance de soi et une communication interpersonnelle respectueuse et efficace.



Thèmes d'intervention :

Faire face aux risques psychosociaux, mieux gérer le stress, apprendre à développer son intelligence émotionnelle pour mieux communiquer, gérer les tensions relationnelles, prévenir et gérer les conflits, réussir sa communication managériale ...



Références :

Faculté des Métiers (CCI de Rennes), Rennes Métropole, Ville de Rennes, Région Bretagne, Bibliothèque des Champs-Libres, CCAS, Préfecture d’Ille et Vilaine, Chambres de Métiers, INSA, IRISA, Université Rennes I et II, CNASEA, DRAC, Cour d’appel, INSEE, Ministère de la Défense (armée de Terre), Missions Locales

Fnac, Conforama, Groupe Lenormant, Crédit Agricole, Crédit Immobilier de Bretagne, La Poste, CER Ille et Vilaine, Groupe Glon, Groupe Secob ...



Séances de sophrologie individuelles sur rendez-vous

Séances en groupe hebdomadaire

Ateliers à thème : Utiliser la sophrologie pour apprivoiser le stress et les émotions, calmer la douleur, mieux dormir, renforcer estime de soi et confiance en soi, développer plus de bien-être et de sérénité ...



Hypnothérapeute :

Séances individuelles sur rendez-vous pour vous aider à développer plus de bien-être et atteindre vos objectifs en développant vos ressources.



Mes compétences :

Gestion du stress

Gestion des émotions

Sophrologie

Communication

Risques psycho sociaux