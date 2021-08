Pascal GAUTIER

Avec une longue expérience en tant que salarié dans le secteur marchand, j'ai entrepris une formation en sophrologie qui m'a ouvert vers d'autres possibles.



J'ai eu une activité de sophrologue et suivi un cursus universitaire en psychologie socio-cognitive (D.E.S.S.).

Je me suis ensuite orienté vers le métier de formateur, d'abord dans le champ de la remise à niveau et l'insertion professionnelle, puis plus précisément dans l'accompagnement individuel au changement en tant que psychologue, conseiller en bilan de compétences.



La formation en thérapie comportementale et cognitive réalisée en parallèle devait me permettre de finaliser mon projet de psychothérapeute et sophrologue.

Le fondateur de l'Institut de Sophrologie de Rennes m'a contacté vers 2003 pour reprendre le flambeau en démarrant en tant que secrétaire (remplaçant) et formateur avant de prendre sa place à la direction de l'ISR en 2004.



Suite à une sollicitation de Bernard Etchelecou, j'ai écris le livre "Découvrir la sophrologie" sorti en mai 2008 (3ème édition revue et corrigée en 2017) chez InterEditions (Dunod) - voir http://www.sophrologie-info.com/livre.html.



Je suis co-auteur du premier livre de sophrologie aux éditions Esevier-Masson : "Sophrologie, lexique des concepts, techniques et champs d'application" (oct. 2010) et de trois autres ouvrages spécialisés.



J'ai, en 2018, quitté la direction de l'Institut de Sophrologie de Rennes, repris à ma demande par une personne qui, je l'ai découvert par la suite, n'a pas la même vision de la sophrologie que celle qui était présente jusqu'alors dans cette structure.

J'ai décidé de prendre plus de temps pour moi, de me consacrer davantage à mon cœur de métier : la formation pour adulte et l'accompagnement psychothérapeutique individuel.



L'aventure continue...



Sites web : www.gautierpascal.fr



Mes compétences :

Psychologie

Judo

Sophrologie

Thérapie comportementale et cognitive

Créativité