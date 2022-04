Catherine JARROUSSE

Podologue pendant 15 ans( 1993 à 2010) en cabinet libéral. J'exerce depuis 2005 la réflexologie plantaire.Je suis installée comme Réflexologue plantaire à MONTAUBAN (82000))depuis 2010 et à CORBARIEU ( 82370) depuis 2012.

Je suis praticienne en PNL ( programmation neuro linguistique) C'est une thérapie brève d'accompagnement vers un changement pour un mieux être..

Je participe régulièrement à de séminaires sur la généalogie et le décodage biologique, qui sont pour moi les clés pour comprendre les liens entre le conscient et l'inconscient et saisir ainsi les messages que nous envoie notre corps.

Je travaille en cabinet et propose mes prestations à domicile.

L'éthique, la confiance , l' écoute et le respect mutuel sont les valeurs essentielles pour transmettre et accompagner mes patients afin qu'ils deviennent " Acteur de leur vie".





