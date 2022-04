Catherine JENNY

Conteuse et comédienne j'ai crée, mis en scène et joué des spectacles pour adultes et enfants

Formatrice depuis 35 ans dans les domaines de la littérature de jeunesse, du conte et de l'art de dire, de la pédagogie et de la communication

Installée en cabinet libéral depuis 2000 en tant que thérapeute psychocorporelle, j'accueille des adultes en séances individuelles et en groupe.

Depuis 2007 je forme des praticiens en art thérapie psychocorporelle. Une formation qui associe les arts plastiques, le mouvement, la danse, le toucher thérapeutique et bien sûr le théâtre. Une forme ritualisée ou théâtre de guérison qui renoue avec la fonction originelle et sacrée initiée dans l'antiquité.

Je pratique également l'Écoute Subtile de l'Être qui est une technique d'accompagnement qui permet au sujet d'entendre la partie la plus profonde de lui-même, son "sage intérieur" Celui qui en chacun, pour peu que nous soyons à l'écoute, peut prendre la parole pour exprimer ce qu’il y a à comprendre et/ou découvrir sur soi ou sur sa lignée, dans le but de résoudre un blocage, de décoder une somatisation ou toute autre application nécessaire, pour progresser dans la conscience du Soi.



