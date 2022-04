Catherine JIMENEZ

Jeune employée, je ne me suis pas inscrite sur ce site pour trouver un nouveau travail mais plutot pour évoluer dans le monde de l'écriture... En effet, tellement bavarde sur le monde, la vie, les émotions et les épreuves, je ne peux m'empêcher d'écrire. j'ai d'abord écrit pour moi, pour me décharger mais maintenent je suis à l'étape suivante, celle qui consiste à donner. J'ai un rêve : celui d'être lue et critiquée pour continuer à avancer... m'aiderez-vous à le réaliser??



Mes compétences :

Ecriture