Catherine JIMENEZ

J’exerce la profession d’architecte depuis plus de quinze ans, 5 années en tant qu’architecte libéral à Saint Laurent des Arbres, et 10 ans en tant que salariée dans un cabinet d’architecte du patrimoine à Avignon. J’ai acquis de solides bases dans divers domaines. Mon dernier poste, chef de projet, m’a permis d’approfondir certains acquis dans le domaine du patrimoine bâti des centres historique, techniques de construction, et rénovation des bâtiments anciens. J’ai une expérience du chantier assez importante et une bonne relation avec les clients.

J’ai, tout au long de ma carrière, continué à me former et à acquérir une expérience précieuse. J’ai un réel intérêt pour les nouvelles techniques de construction, la rénovation énergétique, les matériaux bio-sourcés. La dernière formation suivie date d’octobre 2014 : Concepteur Européen de Maisons Passives que je souhaite mettre en valeur afin d’apporter aux différents acteurs du marché des solutions leur permettant d’anticiper l’émergence de la nouvelle norme (RT2020) qui imposera le standard PASSIF.