Catherine JOLY

Entreprise ou Institut de Formation à dimension et valeurs humaines, vous faites probablement appel à des consultants intervenants externes, issus du terrain, qui savent et aiment transmettre leurs compétences opérationnelles à vos interlocuteurs.

Je travaille régulièrement comme formatrice avec Cegos. Mes quatre grands domaines d'intervention :

1)- le développement commercial, les techniques de vente et négociation

2)- l'efficacité professionnelle : gestion du temps, prise de parole en public, réunions efficaces, assertivité, gestion du stress, communication événementielle ...

3) - le management

4) - les métiers d'assistante et d'accueil ...





Mes compétences :

Conseil

Communication

Formation

Management

Conduite du changement