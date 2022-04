Catherine JOLY JEAN

Après mes études d'infirmière avec une spécialisation en secteur psychiatrique, un cursus en gestion des entreprises à l'IAE et en psycho du travail au CNAM, j'ai rejoint le milieu de l'entreprise et assuré pendant 20 ans en tant que codirigeante la direction générale d'une structure de 30 salariés.

Tout au long de ces années j'ai pu développer les techniques de communication et d'accompagnement des équipes par des formations de spécialisation liées au pilotage de l'entreprise .

Ce qui m'anime depuis toujours :

Créer du lien, permettre à la personne de se révéler et l'aider à faire émerger ses capacités pour lui permettre de cheminer vers sa propre excellence.

Donner la possibilité à chacun dans l'entreprise de trouver sa place afin d'optimiser l'organisation et donc la productivité.

Une entreprise est forte, performante, innovante, créative grâce à sa richesse humaine, aux relations que chacun peut tisser et développer au cours de son parcours professionnel.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Communication

Gestion de la qualité

Organisation du travail

Aisance relationelle

Implication