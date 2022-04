Catherine JOSEPH

Actuellement responsable Paie au sein des services partagés d'une grande entreprise américaine, j'aimerais intégré une entreprise dans laquelle je pourrais mettre en avant l'expertise Paie que j'ai acquise lors des dix dernières années.

Utilisant actuellement le logiciel de paie SAP HR, couplé avec le moteur ZADIG d'ADP (externalisation d'une partie de la paie), je suis très intéressée par le paramétrage de la paie dans les systèmes informatiques.

Je suis prête à mettre à profit mon expertise paie afin d'aider les entreprises à configurer leurs projets PAIE ou RH.

Rigoureuse, très impliquée, à la recherche de nouveautés, je suis toujours prête à travailler sur de nouveaux projets.

Responsable d'une équipe de 4 collaborateurs, j'utilise mes qualités d'écoute et de soutien au sein de mon équipe.

Je suis amenée quotidiennement à pratiquer l'anglais avec le support SAP HR de mon entreprise qui se situe en Allemagne. J'apprécie cette opportunité qui me permet, non seulement d'améliorer mon anglais, mais aussi d'échanger avec mes collègues étrangers sur le paramétrage de la paie.



Mes compétences :

SAP HR

Fiche de paie

Comptabilité Paie

Excel: maitrise des formules permettant l'analyse

Expert Paie