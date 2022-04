Catherine JOSSOUD

La peinture aquarelle, pastel et acrylique, sont des techniques que je maîtrise depuis longtemps.

Autodidacte, j’ai décidé de vous faire profiter de ma passion.

Je peins essentiellement les animaux car un tableau leur rend tout leur réalisme, mais je peux étudier toutes demandes.



Prenez plaisir à parcourir mon site et n’hésitez pas à me contacter pour passer commande ou pour tout autre renseignement.

http://peintreanimalier.net/