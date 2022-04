Catherine JOUANNIC

Ces quelques mois de réflexion et prise de recul par rapport à ce que je voulais vivre dans ma vie m'ont fait beaucoup de bien.

D'entreprendre une nouvelle fois et dans un milieu passionnant et beau m'enchante.

Depuis fin mars 2010 me voici à la tête de Décologie Intérieure, une entreprise de vente de produits bio et naturels,de la cosmétiques aux soins corporels en passant par la déco et petit ménage...voilà de quoi ravir tout le monde!

Je propose différent mode d'achat, j'expose dans les petites entreprises, dans les CE, à domicile, dans les salons et foires aux plantes, et également via un site internet :Array

Tout le monde y trouve son compte, des produits pour bébé, pour ados, pour maman, papa, mamie, papy et... pour patron qui bichonne son personnel lors d'évènements particuliers (ou non d'ailleurs!!).

Vous souhaitez vous faire plaisir avec des produits sains, bio ou naturels ou vous souhaitez offrir un cadeau original et utile, optez pourArray

à bientôt



Mes compétences :

Aromathérapie

Développement

Développement personnel

Médecine

Médecine douce

Phytothérapie

Santé