Matthieu JOUANNIC

Diplômé d'une Licence STAPS en 2008, j'ai acquis plusieurs expériences dans le domaine de la vente d'articles de sport au sein de diverses enseignes (Sport 2000, Espace Foot, Decathlon).



En 2009, j'ai enrichi mon expérience en passant 5 mois en Angleterre (Birmingham), travaillant en tant que Vendeur porte à porte.



De retour en France, j'ai travaillé pendant un an dans le magasin Go Sport de Rouen (Haute-Normandie) en tant que Conseiller de vente. Ensuite je suis revenu dans ma région natale, j'ai alors exercé en tant que Vendeur expert dans le rayon Chaussures-Sports Collectifs-Running du magasin Sport 2000 de Quimperlé (Finistère) pendant 3 ans.



En Octobre 2014, j'ai intégré le magasin Intersport de Lorient .

J'ai débuté en tant que Conseiller de vente sur les rayons Chaussures-Running-Sports collectifs-Sports de raquette. Puis j'ai été promu Animateur de rayon en mai 2015 pour ces mêmes rayons suite au rachat de ce magasin par le groupe Rihouet. J'avais à ma charge 2 vendeurs 35h ainsi qu'un alternant 21h. J'avais également pour but de former les stagiaires en magasin.

L'ouverture du nouveau magasin de Lanester s'est présentée. J'ai alors intégré l'équipe en Juin 2016 afin de préparer le lancement de ce magasin de 3000m2. J'exerce en tant que Responsable de Département Matériel depuis l'ouverture le 27 Juillet 2016. J'ai à ma charge une quinzaine de personnes et je m'occupe des rayons Chaussures-Sports Collectifs-Sports de Raquette-Cycle-Rando/Ski-Musculation et Running.



Je parle également 3 langues étrangères : l'anglais, l'italien et l'espagnol.



Dynamique, ambitieux, motivé.

Passionné de sport et heureux de transmettre mon savoir et mes expériences à mes équipes ainsi qu'à la clientèle du magasin, je reste cependant à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Mise en rayon

Gestion des stocks

Merchandising

Cordage Raquettes de Tennis

Dynamique

Caisse