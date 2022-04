Catherine JOURJON

J'accompagne des publics divers (salariés, demandeurs d'emploi, intermittents,... )dans leurs questionnements, évolutions et construction de projets professionnels.



Mes principaux domaines d'intervention sont :

- le bilan de compétences salariés

- le conseil et l'accompagnement en Validation des Acquis de l'Expérience

- l'animation de sessions de formation en orientation professionnelle

- l'accompagnement à la recherche d'emploi et à la mise en oeuvre de plan d'action



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Conseil

Formation

Orientation

Stratégie

VAE