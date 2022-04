Catherine JUMEAUX -VALO

J'ai créé PRESTEAS il y a 15 ans, spécialisée dans l'accompagnement du dirigeant pour la gestion de son Entreprise : diagnostic et solutions, cession-acquisition, développement interne et externe.



Aujourd'hui, je vous propose d'être votre responsable administratif et financier à temps partagé.



Ma mission, vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers : avoir de la trésorerie, connaitre et optimiser vos coûts et donc mieux vendre, organiser votre structure, gagner du temps etc... pour être serein.



J'interviens de 1 à 4j/mois (ou +) dans l’Entreprise en fonction des besoins identifiés. Je suis, bien sûr, toujours disponible en dehors de ces journées de mission pour répondre aux interrogations du dirigeant. Dans un objectif d'adaptation constant aux besoins des Entrepreneurs, je propose par exemple, des solutions d'intervention forfaitaire trimestrielle ou bien des missions ponctuelles.



Ma maxime : "Mettre l'Entreprise dans une dynamique d’amélioration continue de ses performances économiques"



Echangeons au 06 78 84 22 44



Mes compétences :

Développement

Accompagnement

Business plan

Optimisation

PMI

PME

Artisan

Dirigeant

Consultant ERP