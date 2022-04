Catherine JUNOD

Artiste peintre, creatrice d'objets,je suis toujours a la recherche de nouvelles idées,

j'aime les couleurs et la matiere,cartes de voeux, mobiles pour enfants ou adultes,

Tableaux, boites , sur des themes differents suivant mon inspiration.etc.............

Dessins a la plume , tableaux abstraits.........

Ayant vecu aux Antilles, j'aime la couleur et elle est assez presente, je peins sur differents supports, et de grands formats , mais je suis aussi influencée et aideé par les images des voyages que j'ai pu faire et qui ont laissé des traces au fond de moi.

Mon inspiration, peut etre Africaine, Asiatique mais elle varie......

Mon activité me permet beaucoup de liberté , et j'aime ce que je fais.



Mes compétences :

Perfectionniste

Rigoureuse