Catherine JUNOD

Ecole primaire à Vevey, dans le canton de Vaud. J'ai commencé à travaillé chez ma grand-mère qui tenait un restaurant (j'ai beaucoup appris avec elle).

J'ai commencé un travail d'aide-infirmière à 16 ans jusqu'à 22 ans.

L'année de mes 22 ans j'ai commencé un challenge et effectué l'école des polices municipales à Lausanne. (Une des 1ères policières du canton de Vaud - 1989)

Puis après 5 ans, devenue maman, je suis devenue vendeuse et de nouveau aide-soigante.

Mariée, j'ai une 2ème fille.

L'âge et l'expérience font que aujourd'hui, je ne trouve plus de travail. Mais de nouvelles opportunités s'offrent à moi et j'ai décidé de repartir à zéro en France, à Paris.

A partir du 10 décembre 2012, je serai temporairement logée chez une connaissance à St-Cyr-sur-Morin (100km de Paris) le temps de me trouver un petit nid sur Paris ou dans sa région.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ecoute

Patiente