Catherine KARABOUT

Professionnelle confirmée de la Qualité et spécialisée dans l'industrie de la Santé, j'ai d'abord exercé en établissement de soins, puis dans le domaine des services et enfin dans l'industrie des dispositifs médicaux.



Mon profil initialement orienté Qualité Système à forte composante organisationnelle me permet notamment de dénouer les problématiques de distribution et de flux. Il s'est enrichi au fil des ans d'un pan Réglementaire me procurant ainsi une vision plus globale des besoins en Compliance des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux.



Orientée terrain et projets, j'apprécie l'environnement international et le management d'équipe.



