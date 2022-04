Catherine KARANFILOVIC

--- janvier 2014 ---



Médecin DIM à l'AP-HP: 17 ans d'expérience, essentiellement dans le court séjour MCO, dont 15 ans à l'hôpital européen Geroges Pompidou (dossier patient informatisé) et 6 ans à l'hôpital Cochin.



Expert-formateur CNEH depuis 2011 (19 missions de formation-accompagnement au PMSI court séjour)



Depuis fin 2012: référent institutionnel sur les thèmes "douleur" et "soins palliatifs" auprès de la direction de la politique médicale de l'AP-HP: animation de réseau et groupes de travail, suivi de projets des groupes hospitaliers, membre du CLUD-SP central.



Mes compétences :

PMSI

Qualité

Qualité des soins

T2A