Catherine KARIM (GUINAN)

Dirigeante de la société CN LIFE , société de conseil par l'intermédiaire de Ananéos.

Les domaines d'activités sont :

- Mise en place et conseils sur l’application des nouvelles technologies dans la supply chain et la logistique

- Création et lancement d’activités dans l’Internet

- Conseil en stratégie de contenus, stratégie marketing e-commerce

- Edition d’offres de contenus pour des plateformes numériques

- Management d’équipes



De 2000 à 2008, j'ai travaillé GS1 France ou je me suis diversifiée à différents domaines : la traçabilité, le commerce électronique... : des domaines d’actualités et à la pointe de la technologie. Mon rôle entre 2005 et 2008 en tant que responsable marketing et communication a été de gérer une équipe qui avait pour objectif de définir des standards et de les diffuser le plus largement possible auprès des adhérents de cette société. Mes contacts étaient des directeurs Général, d'Organisation, Informatique, Qualité de grandes enseignes de la grande distribution ainsi que de l’industrie.



A la fin de mes études, j'ai travaillé comme consultant dans un organisme de formation professionnelle reconnu dans lequel j'ai participé à des projets européens sur les nouvelles technologies appliquées au transport et à la logistique. J'ai ensuite mis en application ces projets par l'élaboration des modules de formation destinés aux chefs d'entreprises.



Mes compétences :

EDI

E-commerce

Management

Traçabilité

Logistique

Marketing

Gestion et organisation des entreprises

Formation

Supply Chain

Ddmrp