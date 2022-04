Infirmière de 2002 à 2012 en chirurgie j'ai pu acquérir de solides compétences techniques en soins post opératoires, thoraciques et urologiques.



En urologie j'ai également développé des compétences plus spécifiques:

- éducative: l'apprentissage du patient aux auto-sondages

- technique: la lithotritie extra corporelle



En mars 2012 je me suis lancée dans l'aventure de l'exercice en libéral.