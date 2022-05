Raphaël SAUZE

Quatre ans après sa création, le projet NATech est enfin bien lancé: Avec plus de 380 maternités déjà clientes sur au moins une ligne de produit, la gamme proposée s'élargit et de nombreux professionnels nous reconnaissent spontanément comme un partenaire à part entière.



Notre culture du client reste la même: Des visites quotidiennes dans les maternités et les services de gynécologie et de pédiatrie pour apporter des solutions techniques pour un diagnostic rapide et fiable au plus près de la maman et de son nouveau-né. Nous prenons un plaisir permanent à rencontrer des professionnels de santé sur leur lieu de travail où sur des salons à fin de discuter et trouver avec eux des solutions adaptées à leur besoin quotidien.

Le challenge initial était de bâtir une équipe communicante, enthousiaste et pleine d'énergie autour d'une offre de produits dédiée à "maternité". La qualité de nos produits étant désormais reconnue, tous les ingrédients sont là pour que le projet NATech devienne une belle aventure humaine......Si vous êtes intéressés par l'avaneture NATech, n'hésitez pas à nous contacter.



Mes compétences :

Monitoring

Biologie

Gynécologie

Pédiatrie

neonatalogie