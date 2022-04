Catherine Keller est une musicienne et musicothérapeute basée à Habsheim, près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin





La musique a toujours eu une place importante dans la vie de Catherine Keller. Dès son enfance, elle a joué divers instruments et a fait partie de groupes de musique



Parallèlement à la musique, l’artiste a suivi différentes formations auprès de thérapeutes-formateurs et de chamanes (kinésiologie, constellations familiales, coaching, Thérapie par les sons et la voix, “Voies du Cœur”, “Conseil des Gardiennes des 13 Lunes” …)



C’est très naturellement que le lien s’est fait entre la musique et le chemin qui mène au bien-être, entre la musique et son aspect thérapeutique





Aujourd’hui, Catherine Keller propose différentes activités autour de la musique pour éveiller la joie, la vie, le bien-être en chacun de nous :





POUR LES PARTICULIERS :



– des séances de musicothérapie, de relaxation sonore et d’éveil musical pour les adultes, les enfants, les familles



– un accompagnement spécifique aux femmes “Éveil du Féminin” pour se libérer des blessures de femme et célébrer la joie et la beauté d’être femme (accompagnement individuel et collectif, cercle de femme, ateliers créatifs, La voix des 13 Mères Originelles)





POUR LES STRUCTURES, EHPAD, BIBLIOTHEQUES, FESTIVALS … :



– Des animations musicales : cercle de percussion, harpe bien-être, ateliers de créations d’instruments …



– Des contes en musique dans lesquels le public participe aux histoires par leurs mots, gestes et musiques



– Des voyages sonores pour voyager au cœur de nos émotions et de nos racines





L’artiste utilise différents instruments de musique : DJEMBE, HARPE CELTIQUE , CHANT INTUITIF, TAMBOUR CHAMANIQUE, MARACAS, KANTELE, GUIMBARDE etc… ainsi que des instruments réalisés avec des éléments naturels et objets recyclés





Plus de renseignements sur http://www.quantharmonia.com



Mes compétences :

Musique

Harpe celtique

Créativité artistique

Improvisation musicale

Conte

Spectacle

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Percussions

Art-thérapie

Chant intuitif