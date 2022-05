Olivier KLENCKLEN

Graphiste indépendant depuis l'an 2000, j'ai une prédilection pour les nouveaux projets impliquant une démarche créative sensible.



Qu'il s'agisse de la création d'un site Internet, de poser les bases d'une identité de marque - centrée sur le logo, signe graphique par excellence - ou d'accompagner son développement, de la définition des stratégies à la mise en place des différents supports de communication ; qu'il s'agisse de projets d'édition de différentes natures, j'aborde chaque nouveau projet en m'intéressant tout autant aux personnes impliquées et à son environnement au sens large qu'aux objectifs à atteindre. Cette démarche nécessite de considérer les clients comme des partenaires impliqués à chaque étape du processus de création plutôt que comme des porte-monnaie à facturer le plus vite possible. Il s'agit d'une approche globale - définition et prise en compte du projet de l’entreprise, des acteurs, des valeurs, de sa philosophie, permettant de limiter les fausses pistes, d’optimiser le travail de recherche et de création graphique.



Chaque projet est avant tout une rencontre et l'approche méthodologique doit permettre la croisée des regards.



Mes autres compétences :



Formateur professionnel d’Adulte (diplômé), j'interviens en situation de création et d’animation d’actions de formation ou en situation d’accompagnement des stagiaires dans leurs démarches d’apprentissage (Mise en place de la dynamique de travail, Accompagnement social et pédagogique, FOAD, apprendre à apprendre, remédiations, etc.).



J’interviens entre autres pour le Pôle formation de la CCI de Colmar sur des formations techniques centrées sur les solutions Adobe ; Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Pour l'université populaire (l'ALEP) je propose une formation sur GIMP, logiciel libre alternative à Photoshop. Pour l'Atelier de Formation aux Arts Plastiques de Colmar, j'interviens au démarrage de l'action pour accompagner la constitution du groupe, la mise en place de la dynamique de travail et la sécurisation des parcours.



Grâce à mes expériences - et mon réseau - dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des demandeurs d'emploi de longue durée ainsi que des bénéficiaires du rSa je peux proposer des accompagnements socio-éducatifs - pour sécuriser les parcours de formation.



Ces différents champs d'interventions me permettent de trouver un équilibre entre création et accompagnement des apprentissages, des personnes et des projets :



> Graphiste, Conseiller en communication et Photographe,



> Formateur, Conseiller en insertion sociale et professionnelle



Mes compétences :

Insertion socioprofessionnelle

Graphisme

Formation

Adobe InDesign CC

Maquettiste

Adobe Illustrator CC

Adobe Photoshop et Bridge

Prestashop

WordPress