Catherine KERNEÏS

9 ans d'expérience en corporate banking, d'abord en tant qu'analyste puis en tant que chargée d'affaires, m'ont permis d'appréhender les financements d'entreprise de deux façons très différentes mais néanmoins complémentaires.



Domaines de compétences:

- Gestion et développement d’un portefeuille de clients Corporate

- Financements court et moyen termes

- Gestion de trésorerie et couverture des risques

- Optimisation des postes clients et fournisseurs

- Négociation financière et juridique

- Appréciation du risque de contrepartie

- Gestion de projets et coordination inter-services

- Mise en place de process administratifs et IT



Mes compétences :

Banking

Banque

Corporate banking

Financements structurés

Finances

Gestion de flux

Internet

Relations Bancaires

Trésorerie

Trésorier