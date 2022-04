Catherine KIEFFER

Sa présentation

CAPI Consult accompagne les entreprises et les collectivités territorales dans la prévention de leurs risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail.



Nous conseillons et accompagnons les entreprises dans la rédaction et le suivi de leur document unique d'évaluation des risques. Nous vous accompagnons dans la rédaction de vos procédures, livrets d'accueil, recours aux travailleurs temporaires, entreprises extérieures, déclarations d'accident de travail, analyses des AT,...Bref...Voir plus



CAPI Consult accompagne les entreprises et les collectivités territorales dans la prévention de leurs risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail.



Nous conseillons et accompagnons les entreprises dans la rédaction et le suivi de leur document unique d'évaluation des risques. Nous vous accompagnons dans la rédaction de vos procédures, livrets d'accueil, recours aux travailleurs temporaires, entreprises extérieures, déclarations d'accident de travail, analyses des AT,...



Nous vous donnons la possibilité de vous offrir un ensemble de prestations mutualisées !!



CAPI Consult assure également :

- le conseil en sécurité incendie et l accessibilité

- les formations HACCP,

- les formations aux risques amiante,

- l accompagnement et la formation des acteurs du CHSCT intégrant la démarche diagnostic la mise en oeuvre de la prévention en entreprise : risques, pénibilité, ...



Site : www://capiconsult.com



Mes compétences :

Management

Communication

Organisation du travail

Prévention des risques professionnels