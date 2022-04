Catherine KOHLER

Photographe indépendante de presse et de communication spécialisée dans la photographie de spectacle et de tourisme.



En mars 2013, lauréate du M d'Or dans la catégorie "Créativité".



Mes photographies sont exécutées de manière rigoureuse et professionnelle. Elles peuvent être conformes à la commande passée, ou proposer un point de vue différent, un regard qui m'est propre.

Je vis mon quotidien comme un reportage sans fin, fait de rebondissements, de rencontres, d'instants conviviaux forts et uniques dont l'image garde la trace.



Mes compétences :

Photographie

Reportage

Rigoureuse

Culture

Communication

Spectacle