Catherine KOKAR

-Dynamique, passionnée et forte d'une expérience marketing internationale de plus de 20 ans.

-J'ai évolué dans un contexte international qui me permet d'être à l'aise dans un environnement multiculturel et de parler couramment anglais et espagnol.

-Reconnue pour mon leadership, mon tempérament proactif et mes capacités de communiquante, je sais être force de proposition pour fédérer les équipes autour de mes actions.

-Je suis à l’aise pour alterner entre stratégie et mise en œuvre opérationnelle. J'ai su démontrer mes aptitudes dans les domaines du marketing opérationnel et de la génération de contacts, du support aux ventes, de la relation partenaires et revendeurs, du marketing Corporate et de la fidélisation Clients, et ce en environnement international.

-Je suis un aussi bien un teamplayer qu'un travailleur autonome.

-Mes précédents managers ont plébiscité mon sens aigu de l'organisation et ma rigueur et je suis reconnue comme une pro de la gestion de projet et de l’organisation.

-J'ai une très grande capacité à travailler dans des délais courts et dans un environnement en constante évolution où le client est au coeur de la définition des objectifs et de la stratégie.

-Analytique, je sais prendre de la hauteur sur la dimension stratégique.

-Je suis curieuse et créative et sait sortir des sentiers battus pour trouver des concepts innovants.

-Mes capacités rédactionnelles, de persuasion et mon attention aux détails en impressionnent plus d’un.

-J'ai gagné de nombreux awards au cours de ma carrière chez British Airways en reconnaissance de mon engagement, mon professionalisme, mon esprit créatif. Certaines des campagnes que j'ai gérées ont également reçu des récompenses prestigieuses :

*Campagne de marketing viral "Le service après vol d'Omar & Fred": 3 étoiles CB News, 2 récompenses top com : Silver et prix spécial du Jury, Grand Prix Stratégie , Mention spéciale du Jury à Meribel, étude de cas au sein du manuel digital EBG.

*"Les anglais ne font rien comme tout le monde" : Grand prix Stratégie, 2 étoiles CB News, sélection au Lion d’Or à Cannes.





Mes compétences :

