Catherine KREBS

Après 7 ans d'expérience dans le domaine de la chimie et des matières plastiques, je suis consultante RH chez ADH. Je continue toujours à intervenir dans le secteur d'activité et sur les métiers que j'ai pratiqués.

Candidat à l'écoute d'opportunités, ou entreprise souhaitant l'appui de professionnels capables de bien comprendre ses besoins et de proposer des solutions pertinentes, n'hésitez-pas à me contacter!

J'accompagne également des personnes à la définition de leur projet professionnel dans le cadre de bilans de compétences.



Mes compétences :

Plasturgie

Chimie

Conseil

Ressources humaines

Procédés industriels

Technico commercial

Recrutement

Polymère

Bilan de compétences