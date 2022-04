Catherine KUCHARSKI

Mes compétences :

Traitement et redaction du courrier

Accueil physique et téléphonique

Gestion des caisses et fonds monétaires du magasin

Gestion du fichier articles

Saisie des opérations comptables

Création et suivi des fichiers clients

Relance impayés, contentieux

Saisie des factures, avoirs

Mise en place des rayons

Gestion des commandes

Conseil client

Encaissement

Réalisation des vitrine

Chargée du recrutement et de la formation

Gestion des employés

Gestion des plannings

Commande des forunitures et matériel