Catherine LABARTHE

Bonjour !



Je suis actuellement responsable ressources humaines directrice adjointe de deux centres sociaux et directrice d'une société coopérative d'intérêt collectif.





Compétences :



Ressources Humaines : droit et management social de l'entreprise

Gestion prévisionnelle emplois et compétences territoriale

Prestations en accompagnement



Direction et gestion SA, transformation en SARL

Gestion société ,création et mise en œuvre d' actions déterminées en lien avec le conseil d’administration ,

Approche globale et analyse financière, gestion économique

Montage de projets, conseil. Connaissance des différents marchés.



Relationnel :

Fonctions et emplois en contact avec les personnes : clients, associés, collaborateurs, animation ,enseignement,

Capacité à écouter, accompagner, mobiliser, animer , faire évoluer et mettre en œuvre.

Management, coordination, pilotage

Opérationnel : formation, tutorat, accompagnement et gestion d’équipe, négociation, management de projet, force de propositions, stratégie commerciale et marketing vente, animation, pilotage objectifs



Pilotage commercial et organisationnel :

Pilotage organisationnel et commercial, mise en œuvre de politiques définies

Dans les domaines de la qualité, gestion risques, procédures, organisation, mise en œuvre de projets, de suivis et de plans d’actions, mobilisation .



Contextuelles et territoriales

Connaissance de l’environnement local, au niveau d’un territoire, d’un secteur et représentation.

Relations et travail avec les élus , accompagnement de projets de développement.

Engagement et travail en lien avec des associations et des PME locales.

Implication importante, notamment depuis 2008 dans le développement d’un territoire et la prise en compte des attentes des différents acteurs.



Mes compétences :

Management

Analyse

Pilotage

Direction

Ingénierie de formation

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle

Gestion