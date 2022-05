Pierre GRES

Mes apports en termes de compétences :



- Savoir

. les domaines d’activité d’un bancassureur au sens large :

crédit, épargne, services bancaires, assurances des biens et des personnes, gestion du risque

(sur l’ensemble des marchés (particuliers, pros, agris)

. la pratique (à rafraîchir selon besoin) de l’anglais et de l’espagnol.





- Savoir faire

. l’approche commerciale adaptée à chaque canal de distribution (accueil, téléphone, entretien commercial à l’agence ou chez le client, internet…),

. la négociation commerciale,

. le monitorat de vente,

. la construction d’un bagage de formation,

. l’animation de formation,

. le pilotage d’un centre de profit,

. le management individuel et collectif,

. la prospection de nouveaux clients,

. la gestion d’un budget.





- Savoir être

. une maturité s’appuyant sur un vécu (parcours, expériences diversifiées) et une motivation intacte,

. la capacité à se mobiliser en vue de l’atteinte des objectifs fixés,

. la volonté de rester assertif en toutes circonstances.







Un parcours riche et transversal (caisse régionale + réseau d’agences) chez le premier bancassureur du marché régional, assorti de formations favorisant la progression professionnelle.



Une expérience conséquente (1999 – 2010) de l’accompagnement et de la montée en compétences de jeunes collaborateurs au sein du Crédit Agricole, par la formation opérationnelle, le monitorat terrain, le pilotage des parcours de titularisation.



Mes compétences :

Animation

ANIMATION FORMATION

Commercial

Développement commercial

Formation

Management