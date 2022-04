Catherine LABOUBEE

Catherine Laboubée est HISTORIENNE et ÉCRIVAIN BIOGRAPHE.



Qu’est-ce que son travail ? Écrire pour les autres, être leur « Aide-Mémoires » (le nom qu’elle a choisi dès ses débuts), ce qu’elle a fait pour plus de 75 personnes depuis l’an 2000, date de son installation.

Du récit de vie d’un particulier à l’histoire d’une entreprise en passant par celle d’une commune, d'une entreprise ou de toute collectivité, son métier consiste, à partir d’archives, de manuscrits, et surtout de témoignages humains, à retranscrire les paroles de quelqu’un sans déformer sa pensée.

Recueillir ces témoignages, c’est garder vivante une époque qui risque de disparaître avec ces derniers témoins, écrire un morceau de l’histoire commune. Et nous sommes tous dignes d’attention, il n’y a pas de vie banale.



Catherine publie des ouvrages dédiés au partage de ses connaissances historiques avec le plus grand nombre :

"LA BELLE ET LE MAGNIFIQUE", Tome 1 "LA FILLE DE FALAISE" (Editions LA BELLE SAISON).

Avec le premier tome de « La Belle et le Magnifique », intitulé « La Fille de Falaise » (Éditions La Belle Saison), Catherine Laboubée, historienne, signe un « docudrame » littéraire et historique qui a pour thème la vie des parents de Guillaume le Conquérant, ce Bâtard devenu duc de Normandie et roi d’Angleterre, des personnages mal connus dont la postérité n’a retenu que la légende. Légende présente aussi dans ce livre, pleinement assumée, quand les sources se taisent ou font preuve de flou artistique et que l’auteur se plaît à imaginer quels choix ont pu faire ses héros, quels furent leurs rêves, leurs pensées et leurs sentiments.

Un livre d’histoire qui se lit comme un roman, entre conquête amoureuse et chevauchées guerrières, complots et moments de paix, vie quotidienne et destins exceptionnels.

"LA BELLE ET LE MAGNIFIQUE", Tome 2 "L'ARBRE EN MARCHE" (Editions LA BELLE SAISON), est paru en novembre 2012.



On peut se procurer les livres de Catherine LABOUBÉE sur le site :Array



Éditions La Belle Saison, 50 avenue de Caen, 76100 ROUEN.

Tel : 09 71 46 59 07. Mail : labellesaison@orange.fr

Site :Array







Autres publications :



"SUZANNE SAVALE, RÉSISTANTE NORMANDE (Éditions de la Rue), d'après les carnets inédits rédigés par Suzanne Savale à son retour de déportation en 1945.

On y suit tout le parcours de cette femme au travers d'écrits prenants, durs, sans pathos, et qui sont un témoignage irremplaçable sur cette époque et le courage de celles qui se sont engagées pour libérer leur pays.

La publication de ces carnets est assortie de recherches historiques sur la résistance à Rouen, les réseaux, et la vie dans les camps par où est passée Madame Savale.



"COGITATIONS D'UN VIEIL INSOMNIAQUE (Éditions de la Rue) :

La traversée de presque un siècle par un très vieux monsieur au cerveau de jeune homme, qui m'a raconté des anecdotes savoureuses, assorties d'une morale toute personnelle et non dénuée d'humour et de malice. Une suite de petits bonheurs à déguster par petites bouchées ou à dévorer !





Contact et renseignements : 06 07 77 13 91.



Mes compétences :

Rédaction

Biographie

Ecriture

Histoire

Littérature

Relecture / corrections