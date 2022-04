Catherine LABOUREY

Au cours de mes différentes expériences, dans le secteur privés mais toujours en relation avec les collectivités territoriales et l’immobilier; notamment en qualité d’assistante de direction du Président d’une PME de Conseils auprès des organismes HLM, comme négociatrice dans l’immobilier mais aussi comme Conseiller Municipal depuis 2001, dans une mairie des Yvelines. J'ai pu développer les qualités telles que la rigueur, la polyvalence, et le dynamisme, au travers les différentes missions qui m'ont été confiées mais aussi le fonctionnement particulier des collectivités (relations élus, services, ville/communauté d’agglomération, appels d’offres etc…) ainsi qu'un grand sens de l'organisation et d'un très bon relationnel,



Mes compétences :

Assistante de direction

Administration des ventes

Immobilier

Pack office

Collectivités territoriales

Commercial

Appel d'offres