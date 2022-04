Catherine LABRO

Directrice artistique en agence depuis une vingtaine d’années, j’ai la particularité d’avoir travaillé

en tant qu’acheteuse d’art pendant 2 ans, d’avoir enrichi mon parcours en tant

qu’illustratrice pour la réalisation de plusieurs campagnes, et d’être autonome quant à la conception

et à la réalisation d’une campagne qu’elle soit digitale, print ou TV.

Le métier de la création publicitaire me passionne, et je l'envisage avec autant d'enthousiasme, que de conscience professionnelle et motivation.