Catherine LABRUNIE PARIS

Venant du tourisme, passant par AGF Vie( vente placement financier ds le cadre assurance vie) pendant 5 ans, devenue agent co dans le domaine de la menuiserie et produits dérivés du bois sur 10 départements, mes clients: artisans et négociants en matériaux.

Aujourd'hui en attendant formation moniteur éducateur, je travaille en tant qu'AVS( auxiliaire vie scolaire) auprès d'un enfant ayant des troubles du comportement dans une école primaire de Brive la Gaillarde.

Je CHERCHE DES HEURES EN PLUS AVEC LES ENFANTS: Garde, aide aux devoirs, baby sitting.



Mes compétences :

je m'adapte facilement à tous nveau boulot.