Catherine LACHESNAIS

En début de carrière j'ai exercé en tant qu'infirmière de secteur psychiatrique jusqu'en 2000 . Suite à l'année de formation en IFCS je deviens cadre de proximité au C.H.G.R. de Rennes. Après 4 ans d'activité dans ce poste je me suis orientée vers la fonction de formatrice en Institut de Formation en Soins Infirmiers à Saint Malo ( 2005). J'accompagnais dans leur cursus initial, les étudiants qui se destinent à la profession d'infirmier. J'y enseignais les soins infirmiers de santé mentale ( UE 2.6 S2 et S5 ), mais aussi les Gestes et Soins d'Urgence et l'informatique.



J'ai animé également des stages de formation continue dans des établissements de santé mentale (CHSM et clinique), de soins généraux (Centres Hospitaliers) et d'EHPAD essentiellement sur les thèmes de la prévention du risque suicidaire, l'accompagnement de la personne handicapée vieillissante, l'actualisation des connaissances en santé mentale, la prise en charge du patient douloureux, des transmissions ciblées "papier" et informatisées, rôles et missions d'une infirmière coordonnatrice et les protocoles de soins.



Je suis également ingénieur e-formation, depuis l'obtention d'un master 2 MFEG "ingénierie de la e-formation" de la faculté de RENNES 1.





Mes compétences :

Formatrice

E-learning

Soins infirmiers

E-Formation