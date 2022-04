Catherine LACROIX

PLUSIEURS CORDES A MON ART :)





PLASTICIENNE

La peinture est le lieu de toutes les émotions, de toutes les libertés.

http://www.catherinelacroixpeinture.com/



Oeuvres abstraites jouant de la rencontre entre la technique et l'aléatoire

Oeuvres figuratives mixant la réalité et ma réalité

Portraits plus vrais que nature

Installations poétiques

Cours dessin peinture histoire des arts

Illustrations-Dessins humoristiques

Intervenante artistique



ACTU :

EXPO DE MES PEINTURES A LA GALERIE MONOD DU 13 AU 25 FEVRIER VERNISSAGE LE 16 FEVRIER DE 18 A 21H.

GALERIE MONOD: 16 RUE D OUESSANT 75015 PARIS METRO LA MOTTE PICQUET GRENELLE



AUTEUR MELODISTE INTERPRETE

"La musique creuse le ciel" Baudelaire.

http://www.myspace.com/catherinelacroixchansons



Compos (Paroles et mélodies)pour moi et sur commande

Sacem

Reprises -répertoire français et international-

Scènes et studio

Contes, essais, nouvelles, réflexions artistiques.

Intervenante artistique

2 textes sur l'Album J'ai dans la tête de Jean Olivet







ANCIENNEMENT ANIMATRICE SOCIO CULTURELLE

Cultiver la vie, cultiver l'envie



Elaboration d'outils et de projets d'animation

Entretien et développement du lien social

Animations artistiques et culturelles

Création de jardin thérapeutique

Recrutement des intervenants

Formation des équipes à l'animation

Intervenante artistique



Aujourd'hui, j'assume cette identité d'artiste que j'ai du mettre de coté pour pouvoir me nourrir. Depuis février 2011 je n'ai de cesse de créer et de proposer mes créations, tant du coté Arts plastiques que du coté écriture et musical.

Apres des postes d'animatrice, puis de responsable animation dans lesquels j'étais passionnée et performante mais qui me laissaient sans énergie et sans temps pour créer j'ai réalisé qu'il m'est tout simplement vital de ne pas renoncer à mon identité d'artiste. J'ai donc réaménagé ma vie.

En février 2011 j'ai fermé la page définitivement sur mon métier d'animatrice socio culturelle, et désormais tout mon temps est consacré à créer et à avancer dans le chemin de la création artistique.



Je cherche donc à créer, m'exprimer, à développer et valoriser mes compétences créatrices, et à continuer d'avancer.



Mes sites :

http://www.catherinelacroixpeinture.com

http://www.myspace.com/catherinelacroixchansons



Mes compétences :

Compositeur

Peinture

Écriture

Histoire de l'art

Chanteuse

Auteur

Peintre