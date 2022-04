Catherine LANDRI

Assistante commerciale depuis 15 ans dans une Société de Signalisation routière et d'aménagement urbain, je gérais administrativement et commercialement les dossiers d'une institution dans le département 34 et de la dizaine d'agences s'y rattachant, dans le cadre d'un Marché.



Mes principales tâches étaient :

* l'accueil téléphonique,

* l'élaboration et la relance des offres commerciales,

* la saisie et le suivi des commandes jusqu'à la facturation ,

* l'élaboration des plans de décor sur Signal,

* le traitement des litiges en accord avec les commerciaux,

* le traitement des dossiers de fourniture et pose (suivi des travaux avec les sous-traitants et élaboration des constats de travaux)

* gestion des fichiers clients (mise à jour du fichier, suivi des impayés).



Mes compétences :

PROFESSIONNALISME

RIGUEUR

SENS COMMERCIAL