Catherine LANGLOIS

Professionnelle de la formation pour adultes j'ai pendant 10 ans occupé des postes de management dans la pédagogie pour adulte . A ce jour, consultante professionnelle dans le champs médico-social je forme des professionnels dans le secteur de la personne vieillissante et les personnes en situation de handicap.

Mes interventions sont axées autour de ces thématiques :

- Travail d'équipe et communication non violente

- communication professionnelle écrite et orale

- la référence éducative

- Management et gestion d'équipe

- Gestion des conflits

- Gestion du stress

- Formation de formateur

- Analyse des pratiques professionnelles -

- Confidentialité et écrits professionnels



Mes compétences :

Protection de l'enfance

communication relationnelle

Management et travail d'équipe

Formation de formateurs